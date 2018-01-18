رالي حائل الدولي بالسعودية يرحب بمشاركة متنافسات من النساء

أخبار الآن| الحائل- السعودية (رويترز)

بعد تعليقه من قبل الاتحاد الدولي للسيارات لمدة ثماني سنوات يعود رالي حائل الدولي وسط توقعات كبيرة، بأن يشهد مشاركة متنافسات من النساء في الأعوام المقبلة. ويستمر الرالي الذي يتبارى فيه 46 متسابقا حتى اليوم الخميس، ولم تُسجل أسماء أي مشاركات نساء في رالي هذا العام على الرغم من الأمر الملكي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أواخر عام 2017 يسمح للنساء بقيادة السيارات، وبينما يستعد كثيرون لمشاركة متسابقات راليات أجنبيات في دورة الرالي القادمة تقول الصحفية السعودية شعاع الفريح إن الوقت لا يزال مبكر جدا لمشاركة متنافسات سعوديات، وجرى تعليق رالي حائل الدولي في عام 2010 مع رفض السلطات السعودية السماح بمشاركة متباريات من النساء.

لكن مع صدور أمر ملكي، يسمح للنساء بقيادة السيارات، فمن المتوقع مشاركة متنافسات من النساء في الرالي العام المقبل.

وأضافت شعاع الفريح "إحنا يمكن من السنة الجاية نلاحظ تواجد نساء في رالي حائل الدولي من خارج الوطن. لكن المرأة من داخل الوطن أو من السعودية بالتحديد يمكن تحتاج وقت شوي (قليل) بعد كدا نجد منافسات من النساء على بطولة رالي حائل الدولي".

وواصلت المملكة تنظيم الرالي خلال السنوات الثماني الماضية دون اعتراف رسمي من الاتحاد الدولي للسيارات، ولم تُسجل أسماء أي مشاركات نساء في رالي هذا العام على الرغم من الأمر الملكي، وقال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "عدم إكمال حائل في بطولة العالم كانت بسبب إقرار عدم السماح بقيادة المرأة، والآن هذه المعضلة انحلت. فاللي شفته اليوم من التجهيزات ومن الترتيبات أقدر أطمن وأؤكد أن حائل قادرة على أن تكون على خارطة العالم".

ويقول مشاركون في الرالي إنه شهد منافسات حامية الوطيس مع هدير مركبات قوية في صحراء النفود بحائل، وقال مشارك في الرالي يدعى إيلي سمعان "لدينا العديد من التغييرات في الرالي، لكن هذا العام لدينا تضاريس مختلفة جديدة تماما. (لدينا) المرحلة التي ليس فيها كثبان رملية أيا كانت. تعتمد أساسا على الملاحة بالتالي فعلى مساعد السائق أن يعمل بشكل أصعب من المعتاد. هذا العام لدينا واحدة من أطول مراحل منذ بداية الرالي. طولها نحو 370 كيلومترا، بينما في الماضي كان لدينا ما يصل إلى 300 كيلومتر، ليس هذه المسافة على وجه الخصوص".

وقال سائق مشارك في الرالي يدعى أحمد الشمري "المرحلة اليوم أتوقع إنّا راح نشاهد أكشنات بها لكن نتمنى التوفيق إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى"، وأضاف سائق مشارك في الرالي يدعى سامي المشعان سائق رالي "الرالي الحمد لله في النسخة 13 انتقل نقله غير عن السنوات الماضية، لا من ناحية التنظيم، الترتيب، الجوائز، ونتمنى أن يستمر على هذا الصعود إن شاء الله في السنوات القادمة".

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