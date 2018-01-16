"رونالدو" يفصح عن رغبته بالعودة لـ "مانشستر يونايتد"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



يعيش البرتغالي كريستيانو رونالدو أياما صعبة داخل قلعة ريال مدريد، مشددة على أنه أفصح عن رغبته في العودة إلى ناديه السابق، مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس"، فإن رونالدو يشعر بتعرضه للخيانة من جانب رئيس النادي، فلوري نتينو بيريز ، بسبب عدم تنفيذ وعوده له بتحسين عقده، وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب البرتغالي يعتبر ملعب أولد ترافورد المكان المناسب لمواصلة مسيرته الكروية، حيث سبق واحترف في صفوفه لـ6 مواسم، قبل الانتقال لريال مدريد في صيف 2009.



وأضاف التقرير أن فلورنتينو وعد رونالدو بتحسين عقده بعد تسجيله ثنائية في نهائي دوري الأبطال خلال الموسم الماضي، لكن رئيس الريال لم يحقق وعوده، ورغم أن "الدون" فاز 5 مرات بالكرة الذهبية، وهو نفس عدد الجوائز التي حصل عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لكنه بعيد عن قائمة اللاعبين الـ3 الأعلى دخلًا في العالم، وهو ما جعله يطالب بتحسين عقده.



ويحتل المهاجم الدولي الذي يقترب من عامه الـ33 المركز الخامس في قائمة أفضل 5 لاعبين دخولًا بإجمالي صافٍ يبلغ 21 مليون يورو في الموسم، ويحصل ميسي على صافي 50 مليون يورو بعد تجديد عقده مع نادي برشلونة، بينما يبلغ دخل البرازيلي نيمار 36 مليون يورو في العام.

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