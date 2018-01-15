"فريد" نجم شاختيار يغازل "غوارديولا" رغبة في "مانشستر سيتي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يرى البعض المسألة على سبيل التندر وكأنها أشبه ما تكون بخطبة الفتاة للشاب، هكذا وصف البعض تصريح اللاعب البرازيلي "فريديريكو رودريغيز سانتوس " المعروف بـ"فريد" لاعب وسط شاختار دونيتسك الأوكراني والذي قال فيه: "إنه لا يمانع في الانتقال لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي يدربه الإسباني بيب غوارديولا"

وغازل فريد "24 عاما"، في مقابلة مع صحيفة "لانسي" البرازيلية، غوارديولا واصفا إياه بأنه "أفضل مدرب في العالم". وقال اللاعب البرازيلي: "وكيلي لم ينقل لي أي أنباء، وعلى حد علمي لا يوجد أي شيء، حتى الآن، لكن بكل تأكيد لن أمانع "اللعب في مان سيتي".. هو فريق كبير ويتصدر الدوري الإنكليزي".

وتأهل فريد في صفوف إنترناسيونالي البرازيلي، قبل أن ينتقل للفريق الأوكراني، الذي يلعب فيه منذ 2013. وأعرب فريد عن تمنيه أن "يحدث شيء ما في المستقبل، ويأتي عرض لتتحدد كل الأمور".

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الجيدر بالذكر أن شاختار، كان أول فريق يفوز على مان سيتي، هذا الموسم، بفضل المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب فريدريكو رودريغش، المعروف بـ"فريد". وفاز الفريق الأوكراني في هذه المباراة، ضمن منافسات دوري الأبطال، بهدفين لواحد، وتأهل مع مان سيتي لثمن النهائي، حيث سيواجه روما.

وأشاد غوارديولا حينها بفريد، وتكهنت الصحافة الإنكليزية بأنه قد يضمه للفريق، ليكون البديل المستقبلي لكل من يايا توريه وفرناندينيو. وحول هذا الأمر، قال فريد إن "تلقي المديح من مدرب مثل غوارديولا، كان أمرا مفرحا"، مشيرا إلى أن جوارديولا قابله بعد المباراة، وقدم له التهنئة على التأهل.

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