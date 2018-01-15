برشلونة يفوز على ريال سوسيداد في مباراة مثيرة

أخبار الآن | برشلونة - اسبانيا - (وكالات)

برشلونة تمكن من فك عقدته على ملعب "أنويتا" بفضل العودة القوية لنجم هجومه لويس سواريز. وفَرَضَ الدولي الأورغوياني نفسه رجلا للمبارة بتمريرة حاسمة وهدفين متتاليين، واحتاج سوسيداد لنصف ساعة ليتقدم بهدفين، لكن برشلونة عاد بهدف من باولينيو في الشوط الأول، قبل أن يعزز لويس سواريز تقدم برشلونة بهدفين في الشوط الثاني. واختتم ليونيل ميسي رباعية برشلونة الذي واصل هيمنته على الصدارة مستعيدا فارق النقاط التسعة عن مطارده أتلتكو مدريد.

أحرز لويس سواريز هدفين ليقود برشلونة المتصدر لتحويل تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز مثير 4-2 على مضيفه ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد، وتقدم ويليان جوزيه بهدف لسوسيداد في الدقيقة 11 وأضاف خوانمي الهدف الثاني في الدقيقة 34 في الملعب الذي لم يحقق فيه برشلونة أيفوز في الدوري منذ 2007.

لكن سواريز صنع هدف تقليص الفارق للبرازيلي باولينيو قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل مهاجم أوروجواي هدفين بنفسه في الشوط الثاني ليضمن لبرشلونة البقاء بلا هزيمة في المسابقة هذا الموسم، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الرابع من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 85 لينهي اللقاء بفوز كبير للفريق الذي بات يتقدم بفارق 19 نقطة على ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الرابع الذي خسر على أرضه1-صفر أمام فياريال السبت، ولدى برشلونة 51 نقطة من 19 مباراة ويتقدم بتسع نقاط على أتليتيكو مدريد أقرب منافسيه في الدوري مع الوصول لمنتصف الموسم.



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