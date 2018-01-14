ريال مدريد يواصل تعثره ويخسر من فياريال

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

واصل فريق ريال مدريد عروضه السيئة فى مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم وسقط علي ملعبه ووسط جماهيره أمام فياريال وخسر بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 19 من الليجا.

سجل هدف فياريال الوحيد لاعبه انيس أونال تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 32 في المركز الرابع، فيما اقتنص فياريال المركز الخامس مؤقتًا بعد الوصول للنقطة 31.

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