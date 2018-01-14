أميرة سعودية ضمن أبرز الحاضرين لكلاسيكو الهلال والاتحاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تواجدت سمو الأميرة ريما بنت بندر، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، في ملعب الملك فهد الدولي لمتابعة مباراة الهلال والاتحاد.

ونشر الحساب الرسمي لدوري بلس عبر “تويتر” صورًا للأميرة ريما بنت بندر، وهي تجلس في المقاعد المخصصة للسيدات في ملعب الملك فهد.

جدير بالذكر أن ريما بنت بندر كانت قد تواجدت في مباراة الأهلي والباطن بالأمس، وتم تكريمها أثناء تواجدها في المباراة، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.



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