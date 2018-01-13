دخول العائلات لأستاد الملك فهد لحضور مباراة الهلال والاتحاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول مغردون سعوديون صور ومقاطع فيديو تظهر توافد العائلات على أستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، لحضور مباراة كلاسيكو الهلال والاتحاد التي تقام ضمن الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأبدى المهلقون على الصور مدى سعادتهم برقي الحضور والتنظيم المقام، مقددمين شكرهم لخادم الحرمين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على القرار السامي بالسماح للعائلات بحضور المباريات.

جدير بالذكر أن دخول العائلات حدث قبل فتح بوابات الملعب بعض الفعاليات المصاحبة للمباراة، حيث ظهر عدد من الصبية وهم يصوبون الكرة على أحد المجسمات لحارس مرمى، وتسجيل بطاقات شكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، إثر قرار السماح بدخول العوائل إلى الملاعب.

ويدخل الهلال المباراة متصدراً الدوري برصيد 35 نقطة، من 10 انتصارات، و5 تعادلات وخسارة وحيدة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس حتى الآن برصيد 23 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، و5 تعادلات، وخسار مثلها.

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