لأول مرة بالسعودية.. مباراة رياضية بحضور عائلي

أخبار الآن | جدة - السعودية - (وكالات)

رحب النادي الأهلي السعودي بالعائلات لمتابعة مباراته القادمة أمام فريق الباطن يوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني على استاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويأتي السماح بدخول العائلات للملاعب في السعودية بعد إعلان الهيئة العامة للرياضة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أن يتم مبدئياً في 3 مدن هي الرياض وجدة والدمام، في قرار وُصِف حينها بالتاريخي وأنه سيعطي زخماً جماهيرياً للمنافسات الرياضية.

ونشر النادي الأهلي على حسابه الرسمي في "تويتر": "‏ترحب إدارة الأهلي بحضور العائلات من جماهير النادي لدعم ومساندة الفريق في مواجهة الباطن.. كأول حضور للعائلات في الملاعب السعودية".

ويأتي السماح بدخول العائلات للملاعب في السعودية بعد إعلان الهيئة العامة للرياضة في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن ذلك، على أن يتم مبدئياً في 3 مدن هي الرياض وجدة والدمام، في قرار وُصِف حينها بالتاريخي وأنه سيعطي زخماً جماهيرياً للمنافسات الرياضية، وحظيت تجهيزات ملعب #الجوهرة لاستقبال العائلات باهتمام واسع. وبحسب المعلومات، تم تخصيص حوالي 10 آلاف مقعد في الطابق الخامس للمدرج لاستضافة العائلات، وفق تنظيمات وتسهيلات خاصة بالمناسبة.

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