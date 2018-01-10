رغم نتائج "الملكي" المخيبة للآمال.. زيدان يخرج بتصريح غريب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

على الرغم من النتائج المخيبة للفريق الملكي في الليغا الإسبانية، إلا أن مدربه "زين الدين زيدان" صرح بأن ريال مدريد ليس بحاجة لضم أي لاعب خلال موسم الإنتقالات الشتوية الحالي.

وجاء هذا التصريح لزيدان خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء 09 يناير/كانون الثاني وقال: لست بحاجة لضم أحد (ويقصد هنا أي لاعب جديد). هذا هو الوضع. لا أريد أحدا ولا أريد شيئا"

واضاف: "أثق بتشكيلتنا الحالية، والامر لا يتجاوز الظروف الصعبة الإعتيادية وأثق بقدرة الفريق على تجاوزها، الموسم لم ينتهي بعد وسنرى ما تحمله الأيام القادمة من الآن وحتى نهاية الموسم".

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وتأتي هذه التصريحات على وقع هزيمة مدوية لريال مدريد مني بها في عقر داره (ملعب سنتياغو برنابيو) على يد غريمه التقليدي "برشلونة" وبنتيجة (3-0) في الكلاسيكو الذي جمعهما في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وويحتل ريال مدريد، حامل اللقب، المركز الرابع، برصيد 32 نقطة (17 مباراة)، بعد الجولة الـ 18، متأخرا بفارق 16 نقطة عن غريمه برشلونة، الذي يتبع على عرش الصدارة.

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