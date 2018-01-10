تقارير: "الملكي" يفكر بضم "صلاح" الى صفوفه.. هل تنجح الصفقة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعدما خرج المدير الفني لريال مدريد "زين الدين زيدان" بتصريح قطع من خلاله الشك باليقين فيما يخص رغبة الملكي بضم أيا من اللاعبين ضمن موسم الإنتقالات الشتوية، خرجت تقارير تتحدث عن تخطيط النادي المدريدي لدخول سوق الإنتقالات الشتوية ولكن بصفقة من العيار الثقيل.. لسببين أساسيين هما ضعف نتائج الفريق في الكلاسيكو الحالي وكذلك للرد على الغريم الكتالوني، وستكون الصفقة من ليفربول أيضا. وفقا لوسائل إعلام إسبانية.

من هو المرشح الأقوى؟

تتحدث ذات المصادر بأن المصري محمد صلاح هو المرشح الأكبر للانضمام للريال، وستحاول إدارة الميرينغي إغراء اللاعب والتعاقد معه، كما فعل برشلونة مع كوتينيو.

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وكانت تقارير سابقة نوهت الى إمكانية ضم كل من البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي، والأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف إنتر ميلان، الى صفوف ريال مدريد ، إلا أن النادي الملكي لم يبرم أي صفقة حتى الآن، ولكن ثمة توقعات بأن يعزز الفريق صفوفه بلاعب أو لاعبين خلال الميركاتو الحالي.

ويحتل الريال حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 32 نقطة (جمعها من 17 مباراة)، ويبتعد بفارق 16 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بـ48 نقطة ( جمعها من 18 مباراة).

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