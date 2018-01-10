بوكاجونيورز يقدم اللاعب "تيفيز" بعد عودته من التجربة الصينية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



عاد كارلوس تيفيز نجم منتخب الأرجنتين السابق لصفوف فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد الرحيل عن الدوري الصيني، مع فريق شنجهاي خلال عام 2017 الماضي قبل أن يعود للمرة الثانية لناديه الأول، وشهدت الفترة الأخيرة لتيفيز في نادي شنجهاي خلافات مع مدرب الفريق الذي أكد أنه لن يعتمد على أسماء كبيرة فقط بل على العناصر التي تساعد الفريق على تحقيق الفوز.

وقال تيفيز في المؤتمر الصحفي لتقديمه مع بوكا جونيور: "أريد أن أشكر النادي الصيني لسماحه لي بالمغادرة وأنا سعيد جدا بالعودة مرة أخرى هنا"، وأضاف "أنا مستعد للمشاركة في المباريات الآن، وعلى المستوى البدني والجسدي أنا على أتم استعداد ، كنت أعرف بالفعل عواقب الذهاب إلى الصين ولكن لا أشعر بالأسف على أي شيء فعلته".

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي ينضم فيها تيفيز لصفوف بوكا جونيورز الذي بدأ معه مسيرته الكروية ثم عاد له مرة أخرى عام 2015، ولعب تيفيز البالغ من العمر 33 عاما للعديد من كبار أندية أوروبا مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنجلترا ويوفنتوس الإيطالي ، كما خاض تيفيز 76 مباراة دولية بقميص منتخب الأرجنتين سجل خلالهم 13 هدفا.

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