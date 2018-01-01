إجراءات يقوم بها "الدون".. تنذر بدنو رحيله عن "ريال مدريد"

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في الوقت الذي رفض ضم العديد من اللاعبين المميزين من قبيل "محمد صلاح إلى فريق ريال مدريد باعتبار نجم فريقه اللامع، عادت التساؤلات لتحوم حول أفق بقاء النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" ضمن صفوف ريال مدريد؟ فهل يبقى بعد انتهاء الموسم الحالي أم سيرحل إلى وجهة أخرى؟

أكدت بعد التقارير الصادرة عن الصحف الانكليزية، أن أفعال "كريستيانو" تشي بإمكانية رحيله من القلعة البيضاء في المستقبل القريب، وأبرزها زيارة "رونالدو" لعدد من المدارس مؤخرا في إنجلترا، ربما ليختار مدرسة لأطفاله مستقبلا، وفق صحيفة "دايلي ميرور"، وهو ما يرجح التكهنات حول احتمالية عودته إلى الدوري الانكليزي، في الوقت الذي رجحت فيه الصحف الفرنسية إمكانية إنضمامه إلى فريق "باريس سان جيرمان"..

لكن ما يمكن أن يؤكد مزاعم "الانكليز" بهذا الخصوص، هو زيارة "الدون" لبعض المنازل في منطقة "ليثر هيد"، التي ربما تؤكد قرب رحيله عن "سنتياغو بيرنابيو"، لأنه ربما شعر بالاستياء من راتبه مع الفريق الملكي خصوصا وأن "رونالدو" يتقاضى راتبا أقل من النجمين "نيمار" و "ميسي"..

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