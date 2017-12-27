عام تاريخي للكتيبة المدريدية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعرب رئيس ريال مدريد الاسباني فلورنتينو بيريز عن فخره بنجاحات الفريق ومدربِه الفرنسي زين الدين زيدان في عام 2017 بعد التتويج بخمسة ألقاب، على الرغم من تراجع النادي في الأسابيع الماضية في الدوري الاسباني لكرة القدم على حساب غريمه التقليدي برشلونة .. وهذه تفاصيل السنة التاريخية للفريق الملكي.

سيبقى عام 2017 راسخاً في أذهان عشاق نادي العاصمة الإسبانية، ريال مدريد؛ بعدما فرض الفريق الملكي هيمنة شبه مُطلقة على مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية، في إنجاز كروي غير مسبوق. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي الملكي، التي يُتوّج فيها بخمسة ألقاب في عام واحد، وهنا يدور الحديث حول الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ولعب "الدون" البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بأهدافه الحاسمة في المباريات النهائية، دوراً بارزاً في ألقاب "الملكي" المختلفة، فضلاً عن نجاح الفرنسي زين الدين زيدان في قيادة كوكبة من النجوم وإدارة المجموعة الكروية من على مقاعد البدلاء.

وبفوزه بخمسة ألقاب في 2017، ينضم ريال مدريد إلى أندية إنتر ميلان الإيطالي، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ الألماني، التي تُوّجت سابقاً بـ"الخماسية التاريخية". ويُعد لقب كأس ملك إسبانيا، الوحيد الذي أفلت من أنياب نادي العاصمة الإسبانية لوضعه في خزائن "الملكي"؛ حيث ودّع الفريق المسابقة المحلية من الدور ربع النهائي على يد سيلتا فيغو.

وبعد عام تاريخي سيبقى في أذهان "المدريديستا"، باتت جماهير "الساحرة المستديرة"، تتساءل على نطاق واسع: "هل سيتمكن ريال مدريد من تكرار إنجازه في 2018 في ظل وفرة النجوم بالقلعة البيضاء أم سيفشل رفاق رونالدو في الحفاظ على ألقابهم المختلفة بالعام الجديد؟".

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