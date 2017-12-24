"مان سيتي" يفوز على بورنموث برباعية نظيفة في البريميرليج

أخبار الآن | مانشستر - بريطانيا( وكالات)



واصلَ فريق "مان سيتي" الإنجليزي سلسلةَ انتصاراتهِ بالبريمييرليج التي وصلت إلى 17 انتصارًا على التوالي، بعدَ فوزهِ السبت على بورنموث بأربعةِ أهدافٍ نظيفة في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إن مان سيتي أصبحَ أولَ فريقٍ يصلُ إلى 100 هدفٍ في الدوري في عامٍ واحد، منذ أن فعلها ليفربول عام 1982 وأحـرز 106 أهداف.



من جانب آخر حصد مان سيتي اليوم فوزه الثامن عشر في البريمييرليج من أصل 19 مباراة، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها مانشستر يونايتد في موسم 2017/2016 بالكامل حيث تغلب في 18 مباراة من أصل 38 مباراة، وسيطر مانشستر سيتي بشكل كامل على مجريات اللعب في أول عشر دقائق لكن دون أن ينجح في تهديد مرمى حارس بورنموث أسمير بيجوفيتش، وعلى عكس سير اللعب كاد جونيور ستانيسلاس أن يتقدم بهدف لبورنموث عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وجاءت أخطر فرصة لسيتي في الدقيقة 20 عندما تهيأت الكرة لسيرخيو اغويرو أمام المرمى مباشرة لكنه سدد بغرابة شديدة فوق الشباك، ولاحت فرصة جديدة لمانشستر سيتي عندما نفذ ديفيد سيلفا ضربة حرة من الناحية اليسرى قابلها فيرناندينيو برأسه لتمر الكرة مباشرة من فوق الشباك، وكاد نيكولاس اوتاميندي أن يفتتح التسجيل لسيتي في الدقيقة 25 عبر تسديدة صاروخية بعيدة المدى ولكن بيجوفيتش تصدى للكرة ببراعة.

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