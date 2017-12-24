فالفيردي: اللقب لم يحسم بعد ولا يزال هناك الدور الثاني

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا ( وكالات)



أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقهُ لم يحسم بعد لقبَ الدوري الإسباني بعدَ الفوزِ في مباراةِ الكلاسيكو على الغريمِ التقليدي ريال مدريد في عقرِ دارهِ بثلاثيةٍ بيضاء في الجولة الـ19 من الليجا، مشيرا إلى أنهُ لا يزالُ هناكَ وقتٌ طويل حتى نهاية الموسم، وأن كلَ الاحتمالات لا تزال ممكنة، وقال فالفيردي، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، إنه يحترم "الميرينجي" الذي لم يخسر فرصه في الزحف نحو اللقب بعد، على الرغم من اتساع الفارق بين الفريقين إلى 14 نقطة.

وأضاف المدرب الإسباني: "نحن سعداء بفوزنا على فريق كبير في ملعبه، فزنا بمباراة مهمة على أرض الريال كما قد يفعلونها على ملعبنا"، وتابع: "لا نزال في الدور الأول ولا يزال هناك متسع من الوقت، لا أريد أن أقول شيئا، لأن كل الاحتمالات ما زالت ممكنة".

وأردف مدرب البارسا: "لقد وضعوا خطتهم ليخلقوا عقبات لطريقة لعبنا، اضطررنا للجوء إلى الكرات الطولية، وإن لم نتمكن من تخطي الضغط الأمامي لكنا فقدنا الكرة، بعد ذلك تمكنا من الاستحواذ على الكرة، وشيئا فشيئا خلقنا الفرص وسجلنا الأهداف، نحن فريقان متشابهان.. وذلك الفوز لن يغير من حالة التنافس والندية"، الجدير بالذكر أن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب "الليجا" برصيد 45 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه..

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