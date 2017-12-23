المدير الفني لريال مدريد يكشف عن قائمة اللاعبين النهائية..

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استدعى المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، 19 لاعبًا، من أجل مباراة الكلاسيكو المنتظر أمام برشلونة، اليوم في إطار الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني، وغاب عن التشكيل كل من المغربي أشرف حكيمي، عن قائمة الفريق الملكي، والمهاجم "بورخا مايورال"، وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: نافاس - كاسيا - محمد راموس موحا.

الدفاع: داني كارفاخال - راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - ثيو هيرنانديز.

الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - أسينسيو - إيسكو - كوفاسيتش.

الهجوم : كريستيانو رونالدو - بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز.



في ذات السياق، استقبل العشرات من جماهير نادي ريال مدريد لاعبي برشلونة بعبارات من السخرية وصيحات الاستهجان، عقب وصول بعثة النادي الكاتالوني إلى أحد فنادق مدريد، قبل موقعة الكلاسيكو بين الفريقين في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن لاعبي برشلونة تفاجؤوا بتواجد جماهير ريال مدريد خارج فندق الفريق، إلى أنهم لم يحملوا أي شعارات أو لافتات تكشف عن هويتهم الحقيقة.

ويحل برشلونة متصدر الليغا اليوم ضيفا ثقيلا على غريمه ريال مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.مع احتمال اتساع الفارق بين الناديين الى 14 نقطة في حال فوز النادي الكتالوني..

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