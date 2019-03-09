وفاة مأساوية لملكة جمال الكون بعمر 20 عاما.. والسبب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت عائلة عارضة الأزياء، لوتي فان دير زي، وفاة الابنة الفائزة بلقب ملكة جمال الكون للمراهقات، عن عمر لا يتجاوز 20 سنة، بعد رحلة عائلية إلى النمسا لأجل الاحتفال بعيد ميلادها.

وفي التفاصيل، فقد رحلت الحسناء الهولندية عن الحياة بعد أيام قليلة من عيد ميلادها، وظلت لمدة أسبوعين في حالة غيبوبة على إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة أثناء ممارسة رياضة التزلج، نقلت على أثرها إلى المستشفى.

من جهتها، كتبت العائلة على المنصات الاجتماعية قائلة: "لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة مساء الأربعاء 6 مارس عند الساعة العاشرة و47 دقيقة".وأضافت العائلة في تدوينة على إنستغرام "إنه لمن الأمور التي لا تخطر على بال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا. قلوبنا منكسرة حقا من جراء ما حصل".

يُذكر أنه تم تتويج الراحلة بلقب ملكة جمال المراهقات في هولندا سنة 2016، وفي العام الموالي نالت لقب ملكة جمال الكون للمراهقات، وبدأت مسارا مهنيا حافلا في عرض الأزياء.

مصدر الصور: akhbarak

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