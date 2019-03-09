واشنطن توجه الاتهام الى وزير الصناعة الفنزويلي

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة ( أ ف ب )

أعلن المدعي العام الفدرالي في مانهاتن الجمعة توجيه الاتهام الى وزير الصناعة الفنزويلي طارق العيسمي في نيويورك بالتحايل على العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الاميركية وتتعلق بتهريب المخدرات.

ونقل بيان المدعي العام الفدرالي عن محقق خاص في وزارة الأمن الداخلي، قوله إن العيسمي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية بعد تصنيفه ضمن قائمة الإتجار بالمخدرات مطلع عام 2017، "استخدم موقعه في السلطة للانخراط في تجارة المخدرات الدولية" و"التحايل على العقوبات".

وأفادت لائحة الاتهام التي نشرها المدعي العام الفدرالي أن العيسمي (44 عاما) وشريكا مفترضا هو سامارك خوسيه لوبيز بيلو، انتهكا عقوبات الوزارة باستخدام طائرات خاصة تابعة لشركات أميركية للسفر إلى روسيا وتركيا وجمهورية الدومينيكان.

وهي المرة الأولى التي يتهم فيها وزير فنزويلي في الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في هذا البلد.

وكانت حكومة الرئيس دونالد ترامب قد اعترفت أواخر كانون الثاني/يناير بزعيم المعارضة خوان غويدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد، في مواجهة الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين ما يعني انه ليس بامكان الولايات المتحدة التقدم بطلب لتسليم العيسمي.

واكد البيان أن "العيسمي ولوبيز بيلو سيكونان مضطرين من الآن فصاعدا الى التفكير مرتين قبل مغادرة فنزويلا كونهما مطلوبين من العدالة في نيويورك".

إقرأ أيضا:

انقطاع للكهرباء في فنزويلا على نطاق واسع