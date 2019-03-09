كوريا الشمالية تعيد تشغيل موقع ثان للصواريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

تحاول كوريا الشمالية تجاوز العقوبات الأمريكية وشروط نزع السلاح النووي، بإعدة تشغيل مواقع لإطلاق الصواريخ، ليتم الكشف عنها من خلال صور الأقمار الصناعية..

صور التُقِطت عبر الأقمار الصناعية، أظهرت نشاطاً في موقع ثانٍ يُستخدم لبناء صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية بكوريا الشمالية.

الموقع الجديد يسمى سانوم - دونغ، وكان يُستخدم في الماضي لبناء الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

محللون ذكروا بأنه من المرجح في هذه المرحلة أن تستعد بيونغ يانغ لإطلاق قمر صناعي بدلاً من اختبار الصواريخ.

في وقت سابق، كشفت صور أقمار صناعية، النقاب عن قيام كوريا الشمالية بإعادة تشغيل أعمال البناء في موقع سو- هي المعد لإطلاق الصواريخ .

كوريا الشمالية أغلقت الموقع كبادرة تعكس التزامها باتفاق تفكيك برامج الأسلحة التي تملكها، لتعيد تركيبه بوتيرة سريعة.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن هذه الإجراءات تشكل تحديا لهدف واشنطن بنزع الأسلحة النووية نهائيا وبصورة يمكن التحقق منها.

ويأتي ذلك بعد أن انهارت ثاني قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي بسبب خلافات بشأن مدى استعداد كوريا الشمالية للحد من برنامجها النووي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه سيشعر بإحباط إذا استأنفت كوريا الشمالية تجارب الأسلحة، وأكد مجدداً أنه على علاقة طيبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رغم فشل القمة.



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