ترامب: العلاقة مع زعيم كوريا الشمالية ماتزال جيدة

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية ( أ.ف.ب)



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ماتزال "جيدة" رغم فشل القمة الاخيرة بينهما في فيتنام.

وكانت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية أقرت في وقت سابق للمرة الاولى بفشل القمة التي كان من المفترض أن تشكل استكمالا لقمة تاريخية أولى عقدها الزعيمان في سنغافورة العام الماضي.

وأعلنت الوكالة الكورية الشمالية أن "الشعب في الداخل والخارج يشعر بالأسف، ويحمّل الولايات المتحدة مسؤولية انتهاء القمة من دون التوصل لاتّفاق".

وبعد التعثّر الذي سُجّل في هانوي قال خبراء هذا الأسبوع إن بيونغ يانغ بدأت بإعادة بناء منشأة سوهي لإطلاق الصواريخ البعيدة المدى والتي كان الزعيم الكوري الشمالي قد وافق العام الماضي على إغلاقها في إطار جهود بناء الثقة بين الطرفين.

وحذّر ترامب الأربعاء من أنّه "سيشعر بخيبة أمل كبيرة" في حال تأكّدت تقارير عن أنّ بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع سوهي.



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