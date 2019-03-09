الرئيس البرازيلي يزور ترامب هذا الشهر

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)



يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره البرازيلي جير بولسو نارو في 19 من شهر آذار/مارس الجاري، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وكانت وزارة الخارجية البرازيلية أعلنت عن الزيارة الشهر الماضي دون تحديد موعد نهائي لها.



وبولسونارو الذي وصل سدة الرئاسة في كانون الثاني/يناير كان قد تعهد نسج علاقات وثيقة مع واشنطن بعد أكثر من عقد من الحكم اليساري في البرازيل وقد تم تشبيهه بترامب.

وقال البيت الأبيض في بيان مساء الجمعة إنّ "الرئيس ترامب والرئيس بولسونارو سيناقشان سبل تعزيز الازدهار والأمن والديموقراطية في النصف الغربي من الكرة الأرضية".

كما "سيناقش زعيما أكبر اقتصادين في نصف الكرة الغربية فرص التعاون الدفاعي وسياسيات تجارية محفزة للنمو ومحاربة الجريمة العابرة للحدود واستعادة الديموقراطية في فنزويلا".

و"أخيرا سيناقشان الدور الرئيسي الذي تلعبه الولايات المتحدة والبرازيل في جهود توفير مساعدة إنسانية لفنزويلا".

وبولسونارو، مثل ترامب، يشكك في التغير المناخي، ولم تتمكن أجندته المراعية للشركات وتعيين وزير بيئة يميني مثله، من تهدئة القلق إزاء إزالة غابات الأمازون.



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