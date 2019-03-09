استقالة وزيرة القوات الجوية الأمريكية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية ( رويترز)

قال مسؤول أمريكي لرويترز إن وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، التي اعتُبرت منذ فترة أحد أبرز المرشحين لتكون وزيرة الدفاع القادم، قررت الاستقالة من منصبها.

وجاء قرار ويلسون بعد نحو عامين من قيادتها لسلاح يمثل العماد الرئيس للولايات المتحدة في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة .

وأبلغ المسؤول رويترز أن ويلسون، التي تعتزم العودة للمجال الأكاديمي، لم يطلب منها أحد في إدارة الرئيس دونالد ترامب الرحيل كما أنها لم تستقل تحت أي ضغط.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن ويلسون تعتزم ترك منصبها في 31 مايو أيار إذا وافق مجلس أمناء جامعة تكساس على اختيارها لرئاسة الجامعة في مدينة إلباسو.

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