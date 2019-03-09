ارتفاع حصيلة الاعتداء على حفل في كابل

أخبار الآن | كابل - أفغانستان ( أ.ف.ب)

أوقع الهجوم الذي استهدف حفل تأبين في كابول كان يشارك فيه العديد من الشخصيات السياسية، 11 قتيلا و95 جريحا، حسب حصيلة جديدة نشرت اليوم الجمعة .

وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي ووفق "تحقيق أولي" للوزارة فإن المسؤول عن تنفيذ الاعتداء إرهابيون من طالبان.واستهدفت نحو 12 قذيفة هاون ظهر الخميس حفل تأبين للزعيم الشيعي من الهزارا عبد العلي مازاري كان يقام في الهواء الطلق شرق كابول.

واطلقت القذائف من على سطح بناية قريبة وسقطت على منازل مجاورة.

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