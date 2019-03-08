واشنطن تطالب بردع برنامج إيران الصاروخي

أخبار الآن| نيويورك - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

حث السفير الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات ضد طهران لردع برنامجها الصاروخي.

وحذر كوهين من نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط، متهماً إياها بإطلاق 3 صواريخ باليستية خلال الفترة الماضية.

وبيّن أن طهران أطلقت صاروخ باليستي متوسط المدى في الأول من ديسمبر الماضي، تلا ذلك محاولة أخرى في 15 من يناير.

وأضاف كوهين إلى أنه يضاف إلى ذلك محاولتها تثبيت أقمار صناعية في المدار باستخدام مركبات الإطلاق الفضائية في الـ5 من فبراير الفائت.

وكانت واشنطن انسحبت في 2018 من الاتفاق النووي معتبرة أنه تشوبه ثغرات، على الرغم من تمسّك حلفائها الأوروبيين والصين وروسيا به على غرار إيران والأمم المتحدة.

وللغربيين تفسير يناقض التفسير الإيراني للقرار 2231 في ما يتعلّق بالصواريخ البالستية. وتؤكد طهران أنها لا تسعى لامتلاك السلاح النووي وأن برامجها الصاروخية دفاعية ومطابقة لقرار الأمم المتحدة.

وشدد كوهين في رسالته على أن السلوك الإيراني "يقتضي جهدا دوليا منسقا وواسع النطاق لضمان عدم تهديد إيران للسلام والأمن الإقليميين".



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