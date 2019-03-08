قراصنة إيران يهددون أمن حكومات وشركات كبرى بالعالم

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

إيران التي اشتهرت بتعكير صفو دول الجيران وبقية دول العالم بسبب تدخلها وبرنامجها النووي، ها هي كذلك تشكل خطرا كبيرا على دول العالم بسبب أعمال القرصنة التي تقوم بها حكومة وافرادا.

إذ أكد تقرير لشركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة، أن قراصنة إيرانيين يعملون على اختراق الأنظمة والشركات والحكومات في أنحاء العالم، تسببوا بأضرار تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات.

وذكر التقرير أن القراصنة استهدفوا بشكل خاص شركات النفط والغاز، وشركات تصنيع المعدات الثقيلة والشركات الدولية العملاقة في دول عدة .

وفي 2017 ألقت شركة "فايرآي" اللوم على مجموعة "إيه بي تي 33" في الفيروس الإلكتروني المدمر الذي استهدف منظمات في الشرق الأوسط وغيرها من المناطق.

وفي وقت سابق، خطط قراصنة إيرانيون لتنفيذ هجمات إلكترونية على البنية التحتية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

كشف تقرير لشركة «فاير آي»، المتخصصة في حلول الأمن الإلكتروني، حدوث موجة هجمات إلكترونية غير مسبوقة، تستهدف عشرات الهيئات الحكومية ومؤسسات الاتصالات والبنى التحتية للإنترنت في دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

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