تحطم مقاتلة هندية قرب الحدود الباكستانية

أخبار الآن | راجستان - الهند ( أ.ف.ب )

تحطمت طائرة من طراز "ميغ 21" تابعة للقوات الجوية الهندية بالقرب من ولاية راجستان شمال غرب البلاد.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الهندية، على تويتر، إن الطائرة كانت في مهمة روتينية، وتحطمت بعد أن انحرفت عن مجالها الجوي فوق مدينة بيكانير في ولاية راجستان الحدودية مع باكستان.

وأوضح المتحدث أن الطيار استطاع القفز من الطائرة والنجاة بنفسه.

من جانب آخر، أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية عن فتح المجال الجوي بالكامل على الحدود مع الهند، بعد إغلاقه في 27 فبراير الماضي، وفتحه جزئيا بعدها بثلاثة أيام، على خلفية التوتر بين البلدين.

وقالت الهيئة في بيان صدر الجمعة، إن الرحلات المنطلقة من مطارات "فيصل آباد"، و"ملتان"، و"رحيم يار خان"، الدولية، ا، ستستأنف على إثر هذا القرار.

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