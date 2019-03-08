باكستان تعلن فتح مجالها الجوي مع الهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية، عن فتح المجال الجوي بالكامل على الحدود مع الهند، بعد إغلاقه في 27 فبراير/شباط الماضي.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 14 فبراير/ شباط الماضي، عقب هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأدى قرار إغلاق المجال الجوي، إلى تغيير مسارات الرحلات المتوجه نحو الصين وإيران، أو نحو البلدان الأوروبية، الأمر الذي حمّل شركات الطيران المدني تكاليف إضافية، بسبب طول مسافة الرحلات.

وقالت الهيئة إن الرحلات المنطلقة من مطارات "فيصل آباد"، و"ملتان"، و"رحيم يار خان"، الدولية، الواقعة شرقي البلاد، ستستمر إثر هذا القرار.

وأسفر الهجوم عن مقتل 44 جنديًا هنديًا، وإصابة 20 آخرين، لتشن الهند إثر ذلك غارة جوية على ما قالت إنه "معسكر إرهابي"، في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام أباد من إقليم كشمير، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش الباكستاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني.

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