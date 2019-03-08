الصين ستتخذ "الخطوات اللازمة" للدفاع عن هواوي

أخبار الآن| بكين - الصين- (أ ف ب)



أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ، ردا على سؤال يتعلق بشركة هواوي العملاقة للاتصالات، أن بكين تتخذ وستواصل اتخاذ "كل الخطوات اللازمة" للدفاع عن الشركة.

وقال وانغ يي خلال مؤتمر صحافي "تقع على عاتق الحكومة الصينية أن تضطلع بهذه المسؤولية"، مضيفا أن الشركة تتعرض "لقمع سياسي متعمد" من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف "يكفي أن يكون لدينا موقف موضوعي ومحايد، لكي نرى أن الإجراءات الأخيرة ضد شركة وأفراد صينيين معينين ليست مجرد مسألة قضائية، بل هي قمع سياسي متعمد".

وتابع وانغ يي على هامش الدورة السنوية للبرلمان "نحن ندعم الشركات والأشخاص المَعنيّين في استخدام الوسائل القانونية من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم، حتى لا يكونوا حُمْلان صامتة".

وكانت "هواوي" رفعت دعوى على الولايات المتحدة لمنعها من شراء منتجات وخدمات المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات، في هجوم مضاد على الأمريكيين الذين يتهمونها بالتجسس.

وبذلك تكون المجموعة الصينية العملاقة لإنتاج الهواتف الذكية قد نقلت المعركة إلى قاعات المحاكم، فيما كانت قد أطلقت أصلاً حملة إعلامية لدحض اتهامات واشنطن ضدّها.

وتقول واشنطن إن معدات هواوي المخصصة للجيل الخامس من الشبكات "5-جي" قابلة للإختراق من قبل بكين.

والدعوى رفعت في بلانو في ولاية تكساس الواقعة في جنوب الولايات المتحدة. وتهدف الدعوى إلى منع الإدارات الأميركية من شراء معدات وخدمات هواوي، أو التعامل مع شركات هي من زبائن الشركة الصينية.

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