إيران.. تعيين رجل دين متشدد رئيسا للسلطة القضائية

أخبار الآن| طهران - إيران - (وكالات)

عين المرشد الإيراني، علي خامنئي رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسيا جديدا للسلطة القضائية في إيران. حسب ما أوردت وكالة أنباء فارس.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن المرشد الإيراني عين إبراهيم رئيسي في منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية.

خامنئي دعا رئيسي إلى إحياء الهيئة القضائية في البلاد، ومكافحة الفساد وإعادة الحقوق العامة , وإضفاء الطابع القانوني على الحريات، والإشراف على تطبيق القوانين.

يحل رئيسي محل صادق آملي لاريجاني الذي احتفظ بالمنصب لنحو عشرة أعوام.

يخدم رئيس السلطة القضائية في إيران خمسة أعوام ويمكن للمرشد الإيراني أن يعينه لفترة أخرى مماثلة.

كان رئيسي من كبار منافسي الرئيس حسن روحاني في انتخابات عام 2017، رغم أنه حصل على ما يقارب 16 مليون صوت في حملته.

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