محامي غصن قلق على صحة موكّله

أخبار الآن | طوكيو - اليابان - (وكالات)

قال محامي كارلوس غصن، إن صحة موكله ليست على ما يرام بعد مدة تجاوزت ثلاثة أشهر من الاعتقا ل. دون أن يَذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية.

وقال المحامي جون شيرو هيرو ناكا للصحافيين ، إنه يرحب بإطلاق سراح غصن، ويعتبر ذلك بداية َ نهاية احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة في اليابان.

وفي العادة ما يتم احتجاز المشتبه بهم في القضايا الجنائية باليابان إلى أن تجهز الوثائق للمحاكمة.

ولم يتوقع كثيرون إطلاق سراح غصن.

و تم إطلاق سراح غصن، يوم الأربعاء، بعد أن دفع كفالة مليار ين (8.9 مليون دولار)، وكان قد اعتقل في 19 نوفمبر الماضي.

وشدد رئيس شركة نيسان السابق على براءته مراراً من الاتهامات الموجهة إليه.

وكان غصن شوهِدَ وهو يغادر مركز احتجاز في طوكيو، يوم الأربعاء، بعد أن سدد قيمة الكفالة.

واستقل غصن، الذي كان محاطاً برجال شرطة وكان يرتدي قناع وجه وقبعة ونظارة وثياب عامل بناء، سيارة بيضاء وغادر مركز الاحتجاز دون أن يدلي بأي تصريح.



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