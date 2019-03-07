مجلس العموم يصوت على خطة ماي للبريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، أندريا ليدسوم، إن أعضاء المجلس سيصوتون على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي في 12 مارس الجاري.

وتطالب ماي بتعديلات على اتفاقها بعدما رفضه البرلمان بغالبية كبيرة في يناير/كانون الثاني الماضي.



وقالت ليدسوم، إنه إذا رُفض الاتفاق مجدداً،"فستصدر بياناً عندها، يحدد إطاراً زمنياً لتنفيذ تعهد ماي بإتاحة المجال أمام البرلمان في الأسبوع المقبل للتصويت على الانفصال عن الاتحاد دون اتفاق أو تأجيل العملية برمتها".

وقالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، اليوم الخميس، إن هناك قلقاً متزايداً من الجانب الأوروبي، إذ أن أي تنازلات يكون الاتحاد مستعداً لتقديمها لن تكون كافية لضمان حصول الخطة على أغلبية الأصوات في مجلس العموم.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي متردد في تغيير موقفه كونه ليس متأكداً من أن هذا سيضع الاتفاق على المسار الصحيح.

ولفتت الوكالة إلى أنه مع اقتراب الموعد الذي يتعين أن تعود فيه ماي باتفاق معدل إلى البرلمان، الذي رفض خطتها في يناير، فإن كل طرف يتمترس خلف مواقفه ويعول على تنازل الطرف الآخر.

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