غوتيريش يدعو لجهود مضاعفة لحماية حقوق المرأة

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مضاعفة الجهود لحماية وتعزيز حقوق المرأة وكرامتها وقيادتها.

وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، الذي يصادف اليوم 8 مارس، قال غوتيريش إن المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق المرأة أمران أساسيان لتحقيق تقدم عالمي في السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: بأننا نعيش في عالم يهيمن عليه الذكور مع ثقافة يهيمن عليها الذكور. و أنّه لا تغيير في التوازن إلا باعتبار حقوق المرأة هدفا مشتركا وطريقا للتغيير الذي يفيد الجميع.

وقال غوتيريش إن زيادة عدد صانعي القرار من النساء أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن عدد النساء في الإدارة العليا الحالية للأمم المتحدة هو الأعلى على الإطلاق وسنستمر في البناء على هذا التقدم.

بيد أن المرأة لا تزال تواجه عقبات رئيسية في الوصول إلى السلطة وممارستها، مستشهدا بأرقام للبنك الدولي تقول إن 6 اقتصادات فقط تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في مجالات مؤثرة.

وقال غوتيريش:" إذا استمر الاتجاه الحالي، فسوف يستغرق الأمر 170 عاما للقضاء على الفجوة الاقتصادية بين الجنسين".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة:"نحن بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لحماية وتعزيز حقوق وكرامة وقيادة المرأة. يجب ألا نتخلى عن الوضع الذي اكتسبناه لعقود. يجب أن نشجع التغيير الشامل والسريع والجذري".

يذكر أن موضوع اليوم العالمي للمرأة هذا العام هو " فكروا بمساواة، وبناء ذكاء، وابتكار من أجل التغيير".

وقال غوتيريش إن صانعي القرار من النساء في مجالات التصميم الحضري والنقل والخدمات العامة يمكنهم أن يزيدوا من وصول المرأة إلى الخدمات، ومنع المضايقات والعنف، وتحسين نوعية حياة الجميع.

ولفت إلى أن التمثيل الناقص للمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتصميم ينبغي أن يثير قلق الجميع.

للمزيد:

المرأة الطويلة تعيش أكثر.. ماذا كشفت دراسة جديدة؟