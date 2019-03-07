شركة هواوي تقاضي الولايات المتحدة

أخبار الآن | شنجن - الصين - (وكالات)

أعلنت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي أنها رفعت دعوى ضدّ الولايات المتحدة لمنعها الوكالات الفيدرالية الأمريكية

من شراء منتجاتها وخدماتها، لتفتح هواوي بذلك جبهة قضائية ضدّ اتهام واشنطن لها بالتجسّس.

وقال أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، غوو بينغ، في بيان، إن الكونغرس الأمريكي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرّر القيود التي قام بفرضها على منتجات هواوي , مضيفًا أن الشركة مضطرّة لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ أخير ومناسب.

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