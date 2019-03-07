ترامب يعرب عن خيبة أمله الشديدة في كيم جونغ أون

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن أمله "سيخيب جداً جداً" بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في حال تأكدت تقارير أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع للصواريخ.

وصرح للصحافيين "من المبكر أن نرى" ما إذا كانت المعلومات حول العمل في الموقع الكوري الشمالية صحيحة.

والتقى ترامب وكيم الأسبوع الماضي في فيتنام، للتفاوض على التخلص من ترسانة كوريا الشمالية النووية، إلا أن القمة انتهت بدون تحقيق أي تقدم.

خبراء: بيونغ يانغ بدأت إعادة بناء مرافق الصواريخ البالستية

وقال باحثون إن أعمال إعادة بناء منشأة إطلاق الصواريخ بدأت تزامناً مع القمة، وربما قبلها.

وذكر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، أنه تم رصد معاودة النشاط في موقع سوهي بعد يومين فقط على فشل القمة وهو قد "يظهر التصميم في مواجهة الرفض الأمريكي" لطلب بيونغ يانغ تخفيف العقوبات عليها.

وتابع المركز أن "هذه المنشأة كانت مجمدة منذ أغسطس (آب) 2018، ما يشير إلى أن النشاطات الحالية متعمدة ولها هدف".

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