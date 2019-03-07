ترامب: نتفاوض للافراج عن رهائن امريكيين

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إن بلاده تجري مفاوضات في مسعى لتأمين الإفراج عن رهائن أمريكيين محتجزين في الخارج، لكنه رفض تحديد في أي دولة.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات لصحفيين في البيت الأبيض.

وكان ترامب قد أعلن في 26 فبراير الماضي عن تحرير مواطن أمريكي اختطف قبل 18 شهراً في صنعاء.

وقال حينها أنّ "استعادة الرهائن الأمريكيين أولوية لإدارتي، ومع تحرير داني، نكون قد تمكنّا من إطلاق سراح 20 محتجزاً أمريكياً منذ انتخابي".

إقرأ أيضاً:

بعد قمة هانوي.. أمريكا تهدّد كوريا الشمالية مجدداً