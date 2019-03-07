بيونغ يانغ تشغل موقعاً لإطلاق الصواريخ

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

أعلن خبراء أمريكيون أن كوريا الشمالية أعادت تشغيل موقع لإطلاق الصواريخ كانت بدأت تفكيكه في إطار تقاربها مع الولايات المتحدة.



يأتي ذلك استنادا إلى صور التقطت مطلع الشهر الجاري، ورصدت معاودة النشاط في موقع سوهي بعد يومين فقط على فشل قمة هانوي نهاية الشهر الماضي بين ترامب وكيم يونغ أون.



واستنادا إلى الصور الجديدة، أكد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وموقع "38 نورث" أن موقع سوهي "بات يعمل مجددا".

وقال الرئيس الأمريكي الأربعاء إن أمله "سيخيب جدا جدا" بزعيم كوريا الشمالية في حال تأكدت تقارير أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع للصواريخ.

بحسب خبراء موقع "38 نورث" تمت إعادة بناء هذه المنشأة التي تضم منصة إطلاق وموقع لتجربة محركات الصواريخ، "بوتيرة سريعة".

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن ذلك "يثبت أن كوريا الشمالية يمكنها عكس كل الخطوات التي اتخذتها لتفكيك برنامجها لأسلحة الدمار الشامل بسرعة ومن دون تردد".





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