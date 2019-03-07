بومبيو: إيران تختلس أموال الشعب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسالة إلى الإيرانيين، أكد فيها أن لدى إيران أشخاصا "دمروا حياة المواطنين واختلسوا أموالهم"، في إشارة إلى الطبقة السياسية الحاكمة.

وأعلن بومبيو عن دعم واشنطن للإيرانيين في نضالهم من أجل حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وتمكين الشعب الإيراني من التعبير عن نفسه بكل حرية.



وقال بومبيو في تسجيل مصور نشره عبر حسابه في "تويتر"، الخميس، إن "لديكم أشخاصا دمروا حياة الإيرانيين. إنهم أغنياء، يرسلون أبناءهم إلى خارج البلاد على حسابكم. إنهم يختلسون أموالكم".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه "لا توجد نية لدى واشنطن بتحديد من يحكم إيران"، مضيفا أن "ما تسعى إليه الولايات المتحدة إيجاد آلية يمكن من خلالها أن تكون أصوات الناس مسموعة".

وقال بومبيو إنه تلقى "100 ألف سؤال" من مواطنين إيرانيين في الآونة الأخيرة، واعدا بالإجابة عن معظمها عبر حساب الخارجية على "تويتر" باللغة الفارسية.

ورحب ناشطون إيرانيون بالمواقف التي أبداها بومبيو في الفيديو الذي نشره، وأعرب آخرون عن تأييدهم للاهتمام الذي تبديه واشنطن للشعب الإيراني.





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