إيران.. الحرس الرئاسي يهاجم رجلاً أوقف موكب روحاني (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لم يتوانى الحرس الرئاسي الإيراني عن مهاجمة رجل اعترض موكب الرئيس حسن روحاني، بعنف، وابعاده عن الطريق، في محافظة جيلان شمالي إيران.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية، أن أفراد حماية روحاني هاجموا الرجل، اعتقادا منهم أنه شكل تهديدا على حياة الرئيس، فيما رجح ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، أن المواطن الإيراني كان ينوي التحدث مع روحاني عن الأوضاع الاقتصادية.

اقرأ أيضاً :

بعد اعتقالات كشفت فساد بنية إيران.. رواد التواصل يعلقون

ظريف استقال لعدم إبلاغه بزيارة الأسد لطهران