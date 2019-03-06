واشنطن تدعو الجزائر لاحترام حق التظاهر السلمي



أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

اصدرت الولايات المتحدة أول تعليق لها على الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع رفضا لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة .

وقالت الخارجية الأمريكية انها تراقب عن كثب الوضع في الجزائر واكدت دعم الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو: "نحن نراقب هذه التظاهرات في الجزائر وسنواصل فعل ذلك"، مشددا على أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي".

ولم يتطرق رد فعل الولايات المتحدة إلى دوافع الاحتجاجات ولا إلى ترشح الرئيس المنتهية ولايته لعهدة خامسة.

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