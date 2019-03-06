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عقدٌ لتطوير أسلحة بـ63 مليون دولار.. ماذا يريد البنتاغون؟!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "Raytheon" الأمريكية عن توقيعها عقداً مع إدارة مشاريع البحوث المتقدمة DARPA، التابعة لـ وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون، بقيمة 63.3 مليون دولار، ينص على تطوير برنامج الأسلحة فرط الصوتية التكتيكية الموجّهة tactical boost glide".

ولفت البيان إلى أنّ "العقد الجديد يمثل خطوة جديدة أخرى في العدد المتزايد لبرامج الأسلحة فرط الصوتية في الولايات المتحدة"، موضحاً أنّ "الشركة تبذل الجهود اللازمة لتتمكن من استيعاب أنظمة الأسلحة المتقدمة بسرعة، حتى تستطيع توفيرها للجيش الأمريكي لتصبح وسيلة ضرورية في مواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة".

وبحسب الشركة، فإنّ "السلاح فرط الصوتي سيسمح للعسكريين الأمريكيين بالعمل من مسافات أبعد، والرد بسرعة أكبر وبكفاءة أعلى، مقارنة مع أنظمة الأسلحة الموجودة حالياً".

مصدر الصورة: CNN

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