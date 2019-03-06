رغم الجدار.. أعداد المهاجرين من المكسيك إلى أمريكا ترتفع

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ارتفاع عدد المهاجرين شهرياً من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية على الحدود الجنوبية الغربية للبلاد للحدّ من الهجرة عبر الحدود، وذلك من خلال بناء جدار طوله أكثر من 3 آلاف كيلومتر.

وأوضحت الصحيفة أنّ "أكثر من 76 ألف مهاجر عبروا الحدود من دون تصريح في فبراير/شباط، وهو رقم مرتفعٌ جداً خلال 11 عاماً، ويدلّ على النتيجة العكسية للإجراءات الأمريكية الحالية بخصوص المهاجرين"، في حين أن العديد من المحللين شككوا في جدوى الجدار المقام هناك.

ولفتت "نيويورك تايمز" في تقريرٍ نشر، أمس الثلاثاء، إلى أنّ "أعداد العائلات المهاجرة التي تعبر الحدود الجنوبية الغربية على أساس شهري تضاعف مقارنة مع العام الماضي، مما يشير إلى أن سياسات إدارة ترامب لم تحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة". وبحسب الصحيفة، فإنّه "على الرغم من امتلاء مراكز الإيواء على الحدود مع المكسيك عن آخرها بعائلات المهاجرين، فإن آخرين لا يزالون يتدفقون على الحدود، في بعض الأحيان بالحافلات، بمعدل 2200 شخص في اليوم".

في هذا الصدد، اعتبر كيفن ك.مكالينان، مفوض الجمارك وحماية الحدود، خلال إعلانه عن البيانات الجديدة بخصوص المهاجرين، أنّ "النظام تجاوز القدرة على استيعاب كل هذه الأعداد"، وقال: "لقد وصلنا إلى نقطة الانهيار".

وتبعاً للصحيفة، فإنّ "السلطات الأمريكية تحتجز أكثر من 50 ألف شخصٍ من البالغين في مراكز تابعة للهجرة والجمارك، ورغم أنّ أعداد المهاجرين ترتفع، إلا أن لم تصل إلى الرقم التاريخي الذي تمّ تسيجله في عهد الرئيس بيل كلينتون عام 2000، حيث بلغ عدد المهاجرين مليون و64 ألف مهاجر".

مصدر الصورة: Washington Post

للمزيد:

بعد اعتقالات كشفت فساد بنية إيران.. رواد التواصل يعلقون