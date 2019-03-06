دول أوروبية ترفض قائمة غسل الأموال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

رفضت حكومات الاتحاد الأوروبي قائمة المفوضية بشأن غسل الأموال.

وكانت تقارير صحفية تحدثت وفقاً لمصادر دبلوماسية، أن 27 دولة من أصل 28 أعضاء الاتحاد رفضت قائمة المفوضية حول مكافحة غسيل الأموال.

ونوهت المصادر إلى أن الدولة الوحيدة التي لم تحسم أمرها برفض القائمة هي بلجيكا حيث لم تحدد بعد موقفها الرسمي من تلك القائمة.

وكانت المفوضية حددت قائمة في منتصف هذا الشهر في 23 بلدا منها 4 عربية. وأثار إدراج السعودية في القائمة انتقادات واسعة من جانب دول كبيرة مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا. كما انتقدت الولايات المتحدة القائمة التي اقترحتها المفوضية وقالت إنها لن تعتمدها.



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