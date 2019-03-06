خروج كارلوس غصن من سجنه في طوكيو بكفالة

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

خرج الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو كارلوس غصن بكفالة مالية اليوم الأربعاء من السِجن في اليابان، بعد اعتقاله أكثر من مئة يوم لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وكان غصن قد أمضى تلك الفترة محتجَزاً بأحد السجون في شمال طوكيو، قبل أن يتم السماح بإطلاق سراحه بكفالة مالية بلغت نحو تسعة ملايين دولار.

وغصن الذي يصادف عيد ميلاده ال65 السبت يواجه ثلاثة اتهامات تتعلق بمخالفات مالية بشبهة عدم تصريحه عن عائداته بالكامل وبأنه حاول تحميل خسائر شخصية لحساب نيسان.

وينفي غصن بشدة التهم , وقد أكد مجددا براءته في بيان نشر ليلا مضيفا بأنه يتطلع لليوم الذي يمثل فيه أمام المحكمة.

ووفق تقارير تمنع شروط الكفالة غصن من مغادرة اليابان وتتضمن إجراءات أخرى تقيد اتصالاته.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن قيودا ستفرض على استخدام غصن للهاتف الخلوي، ولن يتاح له استخدام جهاز كمبيوتر إلا في مكتب محاميه خلال أيام العمل وفي ساعات النهار.

وسيمنع أيضا من الاتصال بالمدراء التنفيذيين في نيسان وجميع الأشخاص المرتبطين بالاتهامات الموجهة ضده. لكن يمكن أن يحضر اجتماعات لمجلس الإدارة شرط موافقة الحكومة، وفق كيودو.



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