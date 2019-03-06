خبراء: بيونغ يانغ بدأت إعادة بناء مرافق الصواريخ البالستية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( نيورك تايمز )

بدأت كوريا الشمالية في إعادة بناء المرافق التي تستخدمها لإطلاق الأقمار الصناعية، ومواقع اختبار صواريخ وغيرها من التقنيات الخاصة ببرنامجها الصاروخي العابر للقارات ، بحسب المحللين العسكريين الأمريكيين ومسؤولي الاستخبارات الكورية الجنوبية.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من انهيار اجتماع القمة الثاني بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في هانوي بفيتنام.

وذكرت مؤسسة بحثية أمريكية أن هذه الخطوة قد " تشير إلى خطط كوريا الشمالية لإظهار العزم" في مواجهة انهيار القمة النووية بين ترامب و كيم جونغ- أون الأسبوع الماضي.

لكن الخبراء في كوريا الجنوبية رفضوا هذا التقييم قائلين إن كوريا الشمالية كانت قد بدأت عملية الترميم قبيل قمة الأسبوع الماضي بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع الإطلاق استعدادًا للتفكيك بموجب اتفاق نزع السلاح النووي بين الجانبين. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يصل الجانبان الى اتفاقية.

وقال كيم دونغ-يوب مدير الأبحاث في معهد دراسة الشرق الأقصى "ربما كانت كوريا الشمالية تستعد لتجميع المنشأة في حال وصول مفتشين خارجيين لرؤية القاعدة في إطار جهود أوسع لرفع قيمة تنازلاتها."

وانتهت القمة الثانية بين ترامب وكيم دون التوصل لاتفاق حيث فشل الجانبان في تضييق الخلافات بينهما بشأن نطاق خطوات نزع السلاح النووي في بيونغ يانغ وتخفيض العقوبات المفروضة على واشنطن.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ومركزان أمريكيان للأبحاث يوم الثلاثاء أن العمل يجري في محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في موقع تونجتشانج-ري برغم عقد ثاني اجتماع بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في هانوي في الأسبوع الماضي.

وقال تشوي يونغ-هوان الباحث في معهد استراتيجية الأمن الوطني " إن الوقت قصير للغاية أمام كوريا الشمالية لتفكر في أن تتخذ مثل هذا القرار (لاستئناف الاستفزازات) في غضون يومين بينما كان جميع صانعي القرار الرئيسيين على متن قطار مع الزعيم."

وأضاف أنه على الرغم من أن صور القمر الصناعي التقطت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية ، فإنه لا يوجد دليل كاف لتحديد ما إذا كانت مثل هذه الأعمال قد تمت قبل أو بعد انهيار القمة.

و حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من احتمال فرض عقوبات جديدة ما لم تتخل بيونغ يانغ عن برنامجها للأسلحة النووية.

وقال بولتون لشبكة فوكس بيزنس يوم الثلاثاء إن واشنطن سترى، في أعقاب قمة هانوي، مدى التزام بيونغ يانغ بالتخلي عن ”برنامجها للأسلحة النووية وكل ما يتصل به“.

وأضاف بولتون، الذي أيد انتهاج أسلوب متشدد مع كوريا الشمالية في الماضي، ”إذا لم يكونوا راغبين في فعل ذلك أعتقد أن الرئيس ترامب كان واضحا للغاية... لن يحصلوا على إعفاء من العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة عليهم بل وسندرس تشديد هذه العقوبات“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إنه يأمل في أن ترسل الولايات المتحدة وفدا إلى كوريا الشمالية في الأسابيع المقبلة لكن تصريحات بولتون والتطورات في موقع سوهاي قد تشكل تحديات جديدة للدبلوماسيين الذين يأملون في استئناف المفاوضات بعد القمة التي لم تسفر عن اتفاق.

من جهتها بينت جيني تاون مديرة موقع (38 نورث) الإلكتروني الأمريكي المعني بكوريا الشمالية والمحللة في مركز ستيمسون للأبحاث أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية واطلع عليها الموقع كشفت أن بعض المنشآت في موقع سوهاي لإطلاق الصواريخ أعيد بناؤها في وقت ما بين 16 فبراير شباط والثاني من مارس آذار.

وأصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تقريرا أيضا أشار إلى صور بالأقمار الصناعية كشفت أن كوريا الشمالية ”تعيد بناء الموقع على نحو سريع“.

مصدر الصور : نيورك تايمز

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