تعرفوا الى أكثر عواصم العالم تلوثاً!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدرت منظمتان منظمتا "آي.كيو إير فيجوال"، المعنية بجمع بيانات عن جودة الهواء عالمياً ومقرها سويسرا، وغرينبيس "السلام الأخضر"، دراسة عن حجم الجسيمات الدقيقة، المعروفة باسم جزيئات "بي.إم2.5"، شملت 61 مدينة كبيرة حول العالم، إن نيودلهي كانت أكثر دول العالم تلوثاً في 2018.

وجاء بعد العاصمة الهندية، التي يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة، داكا عاصمة بنغلادش ثم العاصمة الأفغانية كابول.

كما أشارت المنظمتان في تقريرهما ال أن المتوسط السنوي لتركيز جزئيات "بي.إم2.5" في كل متر مكعب من الهواء في نيودلهي بلغ 113.5 عام 2018، وهو أكثر من مثلي مستواه في العاصمة الصينية بكين حيث بلغ 50.9 مما جعلها في المرتبة الثامنة ضمن أكثر العواصم تلوثاً في العالم.

وسار الى أن بكين تسعى جاهدة منذ أعوام لتطبيق قواعد بيئية وفرض قيود صارمة على الصناعات الملوثة للبيئة، لكنها استفادت خلال الأعوام القليلة الماضية من تعديلات تشريعية كبيرة ووجود إرادة سياسية لتحسين جودة الهواء. وفي هذا الاطار، قالت الجماعتان في دراستهما المشتركة: "في الصين على وجه الخصوص قاد هذا إلى تحسن كبير في خفض مستويات "بي.إم2.5" عاماً بعد عام".

وأشارت المنظمتان إلى أن الهند بها 15 من أكثر 20 مدينة تلوثاً في العالم.

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