اوزباكستان تحيل ابنة الرئيس السابق للسجن بعد خرقها عقوبتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلام )

بعد خرقها شروط الإقامة الجبرية التي تخضع لها ، أعلنت النيابة العامة الأوزبكية، أنها قررت إحالة غولنارا كريموف ابنة الرئيس الراحل إسلام كريموف إلى السجن.

وكانت غولنارا كريموفا قد حكمت بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانتها بتهم اختلاس، وفساد وتبيّض الأموال نهاية 2017 .

لكن السلطات بعد ذلك خففت الحكم على غولنارا كريموفا لـعقوبة السجن بالإقامة الجبرية، وخفضت مدة سجنها لـ5 سنوات.

ومنعت حينها نجلة الرئيس الراحل من استخدام وسائل الاتصال والإنترنت ومغادرة محل إقامتها الإجبارية.

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