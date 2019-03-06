السترات الصفر تخضع فرنسا لمساءلة أممية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

طالبت الأمم المتحدة، فرنسا بالتحقيق في قيام الشرطة باستخدام القوة ضد مظاهرات أصحاب السترات الصفر التي انطلقت منذ نحو 4 أشهر.



وتشهد المدن الفرنسية، يوم السبت من كل أسبوع، موجة جديدة من احتجاجات السترات الصفر اعتراضا على رفع الضرائب على المحروقات.



ومنذ انطلاقها، فشلت الحكومة الفرنسية في احتواء الأزمة، حيث رفض المحتجون دعوتها إلى إخلاء الميادين والتقاطعات والانسحاب من الطرق، وشككوا في جدية تعهد رئيس الوزراء في تنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها ماكرون في أقرب الآجال، لاحتواء الاضطرابات التي يصفها مراقبون بأنها الأسوأ في فرنسا منذ أعمال الشغب الطلابية عام 1968.

وأطلق محتجو السترات الصفر دعوات عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتظاهر من أجل "وضع حد للقوة التي تستخدمها الحكومة لإسكات الاحتجاج".





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