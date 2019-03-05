غوايدو يعود إلى فنزويلا بعد جولة في أمريكا اللاتينية

أخبار الآن | كاركاس - فنزويلا (رويترز)

عاد خوان غوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا إلى وطنه , مختتماً جولة في عدد من دول أمريكا اللاتينية, لحشد الدعم لحملته الرامية لإزاحة الرئيس نيكولاس مادورو .

غوايدو أعلن عزمه لقاء موظفين حكوميين اليوم الثلاثاء والمشاركة في مسيرة كبرى يوم السبت المقبل ، متحدياً أمراً من محكمة فنزويلية بحظر سفره وتنقله.

وهلل حشد من المؤيدين كانوا في انتظار جوايدو وزوجته في صالة الوصول بمطار مايكيتيا، قبل أن ينطلقا مسرعين لحضور تجمع للمعارضة شهده آلاف الأشخاص في شرق العاصمة كراكاس.

وقال غوايدو أمام الحشد ”لقد وُلد الأمل الذي لن يموت، والأمور تمضي على نحو جيد... سنحتفل اليوم بهذا النصر الصغير“.

وغادر غوايدو فنزويلا سراً في 23 فبراير شباط متوجها إلى كولومبيا، في انتهاك لأمر من المحكمة العليا، بهدف تنسيق الجهود هناك لإرسال معونات إنسانية إلى فنزويلا لتخفيف النقص الحاد في الغذاء والدواء.

لكن جماعات حقوقية قالت إن قوات أمن اعترضت سبيل شاحنات المساعدات التي أرسلتها كولومبيا والبرازيل مما أدى لاشتباكات أودت بحياة ستة أشخاص على الأقل على امتداد حدود فنزويلا مع البرازيل.

ومن كولومبيا سافر غوايدو إلى الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وباراجواي لحشد دعم دول أمريكا اللاتينية لحكومة انتقالية في فنزويلا قبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

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