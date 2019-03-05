خمس صور لحمزة بن لادن تختصر مكانته

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تصدر اسم نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن عناوين أخبار الصحف ونشرات الأخبار العالمية مع إعلان السعودية إسقاط الجنسية وإعلان واشنطن عن مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض عليه.

حمزة بن لادن يحاول جاهدا ايجاد مكانة له و حجز مقعده و دوره في قيادة ما ورثه عن والده و لكنه فشل في تكوين هذه الهالة و الدليل على ذلك المبلغ الذي رصد للحصول على رأسه و هو ليس بشيء مقارنة مع مبالغ رصدت لإرهابيين آخرين.

السعودية تسقط الجنسية عن حمزة بن لادن

محاولة تلميع صورته مرت بعدة مراحل

- في العام 2015، قدّم زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري حمزة بن لادن في تسجيل صوتي، بطريقة أوحى من خلالها أنّه يحضر الأخيرة لتولي الزعامة، واصفاً إياه بأنه "الأسد بن الأسد"، "المجاهد بن المجاهد".

وفي التسجيل نفسه، دعا حمزة الإرهابيين إلى "شن هجوم جديد، واستهداف غير المؤمنين، والشعب اليهودي والأمريكيين والروس، وأعضاء حلف شمال الاطلسي"، مطالباً إياهم بـ"نقل رسائلهم بوضوح خلال هجماتهم حتى تتمكّن وسائل الإعلام من نشرها".

- في أيلول العام 2017، عاد بن لادن إلى الواجهة من جديد، من خلال شريط مسجّل دعا فيه "المسلمين في كافة الدول، للإنضمام إلى الجهاد في سوريا ومواجهة ما أسماهم بالعدو الصليبي والروافض".

هذا الجهد قد تكون وراءه اسباب عملية تمنع نجل زعيم القاعدة من ايجاد مكانته. نظرة سريعة على ما استطعنا جمعه من صور من خلال الإنترنت كفيل في اختصار مرتبته و دوره.

حمزة بن لادن في صور

1- في حفل زفافه

(حمزة بن لادن في حفل زفافه - أ.ف.ب)

في تشرين الثاني من العام 2017 ، نشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مقطع فيديو نادر لحفل زفاف حمزة بن لادن، دون أن تحدد المكان أو التاريخ الدقيق لتسجيله. وتعتبرُ اللقطات التي ظهر فيها بن لادن، هي أول وثيقة للرأي العام عن مظهر حمزة بن لادن، بعد أن أصبح بالغاً، إذ جميع الصورة السابقة تعود إلى فترة طفولته.

غير أنّ معلومات إضافية عن زواج بن لادن كشفها الباحث علي صوفان، حيثُ لفت إلى أنّ "إبن أسامة بن لادن، وأثناء وجوده في السجن في إيران تزوّج من ابنة أحد معلميه ويدعى أبو محمد المصري، وقد أنجبت له بنتاً وولداً سمياهما أسامة وخيرية. وفي العام 2009، بعث حمزة بن لادن برسالة إلى والده، كتب فيها: "الله خلق ولداي لخدمتك".

2 - بن لادن يعبث بحطام طائرة هيلكوبتر

في الربع الأخير من العام 2001، قامت طائرات أمريكية بإلقاء منشور فوق أفغانستان، يظهر فيه رأس الملا عمر وصورة لوحة سيارته الخاصة التي التقطت بواسطة طائرة استطلاع. حينها، ردّت حركة "طالبان" ومعها تنظيم "القاعدة" ببث صورٍ من بينها صورة لحمزة بن لادن في موقعٍ، زعمت طالبان أنها أسقطت فيه طائرة مروحية أمريكية، وقد بدا بن لادن يعبث بقطع الطائرة المحطمة.

(الشرق الأوسط)

3 - الصورة الأشهر لـ"بن لادن"

بالمقارنة مع الصور الأخرى المتداولة لحمزة بن لادن، فإنّ هذه الصورة قديمة جداً للأخير لكنها تعتبر الأشهر له، وهي تعود إلى فيديو ظهر فيه وهو يوجّه رسالة مصوّرة.

(The Times)

4- حمزة مع والده

تعتبر هذه الصورة هي الأكثر تداولاً لحمزة بن لادن مع والده أسامة بن لادن، وهي تعود إلى ما قبل العام 2001، وهو التاريخ الذي غادر فيه بن لادن عائلته بعد الهجمات الأمريكية.

(Telegrafi)

5- الصورة الأحدث

الصورة هذه هي الأحدث لحمزة بن لادن، بالنسبة لباقي الصور المنتشرة له. ومؤخراً، فقد تداولتها وسائل الإعلام عقب إعلان الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يقدّم أي معلومات تسمح باعتقاله.

(البيان)

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