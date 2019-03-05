تقرير أممي يحذر من التمييز ضد الأطفال من ذوي الإعاقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حثت المفوضةُ السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، دولَ العالم على فعلِ المزيدِ من أجلِ الأطفال ذوي الإعاقة، الذين يُقدر عددهم بـثلاثةٍ وتسعين مليونًا حول العالم.

وأشارت المفوضية، إلى أن التمييزَ ضد الأطفال من ذوي الإعاقة، يمكن أن يبدأَ بمجردِ ولادتِهم، وذلك بدءًا باختيارِ بعض السلطاتِ بألا تقوم بتسجيلهم في سجلِ المواليد، وتصلُ إلى حدِ "فصلهم عن أُسرِهم ووضعِهم في مؤسساتِ الرعاية" الخاصة.

جاء ذلك في حديثها ضمن فعالية أقامها بجينيف، بهدف تسليط الضوء على واقع تعرض الأطفال من ذوي الإعاقة، أكثر من غيرهم، للعنف والإساءة والإهمال.

وقالت باشيليت: "يجب أن يكون لدى هؤلاء الأطفال رأي في جميع الأمور التي تؤثر على حياتهم؛ ويتعين تمكينهم ليحققوا قدراتهم الكاملة ويتمتعوا بكافة حقوقهم الإنسانية؛ وهو ما يتطلب منا تغيير طريقة التعامل وكذلك الأوضاع المحيطة بهم".

وبحسب باشيليت فإن "الفصل المستمر" لهؤلاء الأطفال في مدارس خاصة ومؤسسات وبيوت منفصلة، يمثل عاملاً رئيسيًا إضافيًا يمنع اندماجهم في مجتمعاتهم ويقّوض قدراتهم على ممارسة جميع حقوقهم.

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